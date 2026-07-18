Самой популярной фамилией в Молдавии стала Русу, что значит «русский»

Виктор Луговой

Молдован...? Прям сразу Николаеской повеяло. Домнуле комисарул Молдован, он же Миклован... А вот имею спросить: фамилия "Роман" - тоже представлена? Вопросик-то не праздный, особенно в свете того, куда счас Молдову пытаются на аркане затащить.