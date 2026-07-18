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Царьград

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Самой популярной фамилией в Молдавии стала Русу, что значит «русский»

Самой популярной фамилией в Молдавии стала Русу, что значит «русский»

Русу, Руссу, Руснак: каждая пятая семья в Молдавии носит фамилию, означающую «русский». Историки объяснили, как так вышло.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Почему &quot;стала&quot;, если изначально была?
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1 м.
Виктор Луговой
Молдован...? Прям сразу Николаеской повеяло. Домнуле комисарул Молдован, он же Миклован... А вот имею спросить: фамилия &quot;Роман&quot; - тоже представлена? Вопросик-то не праздный, особенно в свете того, куда счас Молдову пытаются на аркане затащить.
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1 м.