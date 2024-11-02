Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Kоролев
    Накрутка10-летняя уроженк...
  • владимир рябченко
    На кой народу российскому Александровское подворье в Иерусалиме?? Идём в средневековье?Израиль просит по...
  • Николай Егоров
    Евреи поначалу убивали Палестинцев ,, а когда до евреев дошло  что  евреем с Палестиной не справится - кишка у евреев...Израиль просит по...

Сумма штрафов Google в России превышает всё мировое богатство, — подсчитали The Washington Post

Сумма штрафов Google в России превышает всё мировое богатство, — подсчитали The Washington Post

От Google требуют 2 ундециллиона ₽ (36 нулей!) или 20 дециллионов $ (33 нуля!). В цифрах это столько: 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 $Всё богатство планеты составляет "всего" 477 триллионов (12 нулей).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх