Мобилизованные на Украине бегут из ВСУ еще до попадания на фронт

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что численность украинской армии растёт лишь формально — в реальности число реально участвующих в боевых действиях военнослужащих сокращается.
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