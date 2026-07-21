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Наш потерянный мир

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Мобилизованные на Украине бегут из ВСУ еще до попадания на фронт

Мобилизованные на Украине бегут из ВСУ еще до попадания на фронт

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что численность украинской армии растёт лишь формально — в реальности число реально участвующих в боевых действиях военнослужащих сокращается.

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