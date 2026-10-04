В Русской православной церкви рассказали об интересе молодежи к вере

Решение обратиться к православной вере связано в том числе с выбором нравственных ориентиров В Русской православной церкви отмечают рост интереса молодежи к православию.
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