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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серундоло-младший – Алькарасу после поражения в Шанхае: «Сегодня я получил урок. Отличная работа, Чарли!»

Хуан Мануэль Серундоло обратился к Карлосу Алькарасу после поражения во втором круге «Мастерса» в Шанхае – 3:6, 3:6.

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