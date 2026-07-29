За последние пару дней произошел ряд событий, на первый взгляд совершенно никак между собой не связанных, однако при ближайшем рассмотрении выстраивающихся во вполне стройную причинно-следственную цепочку.
Москву вновь начнут склонять к «жестам доброй воли
Комментарии
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Александр Шентябин
Какой ты прозорливый. Спасу нет! Почему еще не верховный?! Непорядок... 😢
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1 м.
Алексей Тан
А был и есть, такой же... как и ТЫ... Армян Кургинян называется (У которого и КАПЛИ еврейской крови нет!),... таки тот так же обвинял В,В,Путина... что тот "уговорил" Януковича, не принимать силу!... Как тебе в друзья Кургинян??.... одного поля ягоды??!.
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1 м.
Эльвира Величутина
Путин никого не уговаривал не применять силу.😀
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1 м.
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