Москву вновь начнут склонять к «жестам доброй воли

Алексей Тан

А был и есть, такой же... как и ТЫ... Армян Кургинян называется (У которого и КАПЛИ еврейской крови нет!),... таки тот так же обвинял В,В,Путина... что тот "уговорил" Януковича, не принимать силу!... Как тебе в друзья Кургинян??.... одного поля ягоды??!.