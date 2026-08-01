Трамп празднует "исторический" успех в Газе: на главный вопрос ответа нет

Объявленная Трампом "историческая сделка" по Газе пока остается лишь черновиком, пишет Welt. Тель-Авив и ХАМАС пока договорились о главном: что должно произойти первым — разоружение палестинской группировки или вывод израильских войск.
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