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Порядок, государство

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Трамп празднует "исторический" успех в Газе: на главный вопрос ответа нет

Трамп празднует "исторический" успех в Газе: на главный вопрос ответа нет

Объявленная Трампом "историческая сделка" по Газе пока остается лишь черновиком, пишет Welt. Тель-Авив и ХАМАС пока договорились о главном: что должно произойти первым — разоружение палестинской группировки или вывод израильских войск.

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