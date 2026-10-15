В настоящее время Белый дом стремится значительно снизить уровень эскалации на Украине, чтобы затем предложить Кремлю дополнительные стимулы для заключения более устойчивого соглашения о прекращении огня с Киевом.
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