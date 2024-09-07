Алаудинов: «Ахмат» ликвидировал в Курской области два танка и два миномета ВСУ

Также были уничтожены дроны «Лелека» и «Баба-яга» Спецназ «Ахмат» ликвидировал два танка, два миномета, один автотранспорт, одну артиллерийскую установку и два беспилотника в Курской области, сообщил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем официальном телеграм-канале.