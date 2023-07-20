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Австралийский наемник, рискуя своей жизнью, рассказал ABC News о произволе командиров ВСУ

Австралийский наемник, рискуя своей жизнью, рассказал ABC News о произволе командиров ВСУ

Австралийский наемник, участвующий в боевых действиях на стороны Вооруженных сил Украины, пожаловался на произвол украинских командиров.

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Комментарии
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Хамит Сабиров
А тебя придурка кто то звал туда?
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15 час.
Владимир Барышев
Какого хрена, ты придурок из своей Австралии приперся  в Укропию, пограбить и пострелять? Так чего же теперь сопли размазываешь по роже и жалуешься?
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15 час.

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