Игорь Верник спелся с сыном

Отец и сын презентовали музыкальный сериал «ВИА «Васильки». Игорь Верник с сыном Григорием Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink Игорь Верник и его сын, 25-летний Григорий, презентовали музыкальный сериал «ВИА «Васильки» — первый проект, в котором они снялись вместе.
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