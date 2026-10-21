“With early voting already underway, we’re likely to close out this election cycle without a single debate between top-of-the-ticket candidates,” Texas Monthly reports.
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