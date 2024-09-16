Власти занимаются устранением повреждений в детских садах и школах столицы

Мэрия Кишинева сообщает, что после проливных дождей последних дней сотрудники столичных общеобразовательных учреждений совместно с оперативными группами муниципальных служб начали масштабный процесс устранения ущерба, причиненного детским садам и школам города.
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