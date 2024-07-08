⏺СМЕНА РЕГИОНА STEAM КАЗАХСТАН/УКРАИНА/ИНДИЯ⏺ https://irongamers.ru/sale/key/3638374 – Мы ме...

⏺СМЕНА РЕГИОНА STEAM КАЗАХСТАН/УКРАИНА/ИНДИЯ⏺https://irongamers.ru/sale/key/3638374 – Мы меняем ваш аккаунт на КАЗАХСТАН / УКРАИНУ / ИНДИЮ для вас! Покупайте игры в магазине Steam дешевле!❗0% комиссии при оплате картой! Будем рады Вашим отзывам!❓Как происходит смена региона?1️⃣ Передаете данные от аккаунта продавцу (Не забудьте сообщить Steam Guard код)2️⃣ Я создаю виртуальную карту лично под Ваш аккаунт, после чего совершаю покупку на незначительную сумму3️⃣ После того как я совершил покупку, регион сменился и возвращать купленную игру НЕЛЬЗЯ!❗Важная информация– После смены региона VPN НЕ требуется!– Steam Guard отключать не нужно и я не советую этого делать– Регион можно сменить один раз в три месяца– Валюта, которая имеется на Вашем аккаунте, конвертируется по курсу Steam– Чтобы снизить риск получения блокировки, рекомендуется не пополнять баланс Steam в течении первых трёх дней✅После покупки:1️⃣ Отправить в чат… источник#Steam #Регион.