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Петербургский дневник

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В шести районах Санкт-Петербурга начались проверки состояния бомбоубежищ

В шести районах Санкт-Петербурга начались проверки состояния бомбоубежищ

Некоторые из них планируют отремонтировать В Санкт-Петербурге, как и в других городах России, имеются объекты гражданской обороны — убежища, предназначенные для защиты населения от различных угроз, таких как нападение противника с применением оружия и отравляющих веществ, а также природные катастрофы.

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