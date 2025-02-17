В шести районах Санкт-Петербурга начались проверки состояния бомбоубежищ

Некоторые из них планируют отремонтировать В Санкт-Петербурге, как и в других городах России, имеются объекты гражданской обороны — убежища, предназначенные для защиты населения от различных угроз, таких как нападение противника с применением оружия и отравляющих веществ, а также природные катастрофы.
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