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Японские ученые нашли механизм «переключения» мозга самцов

Японские ученые нашли механизм «переключения» мозга самцов

Команда японских нейробиологов из Центра исследования динамики биосистем при Институте физико-химических исследований (RIKEN) выяснила, что за счет пептидного «гормона любви» — окситоцина — у самцов мышей радикально меняется отношение к детенышам.

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