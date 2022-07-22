Японские ученые нашли механизм «переключения» мозга самцов

Команда японских нейробиологов из Центра исследования динамики биосистем при Институте физико-химических исследований (RIKEN) выяснила, что за счет пептидного «гормона любви» — окситоцина — у самцов мышей радикально меняется отношение к детенышам.
Команда японских нейробиологов из Центра исследования динамики биосистем при Институте физико-химических исследований (RIKEN) выяснила, что за счет пептидного «гормона любви» — окситоцина — у самцов мышей радикально меняется отношение к детенышам.
Свежие комментарии