Методику реабилитации участников СВО с использованием VR-очков представили самарские ученые

САМАРА, 6 декабря, ФедералПресс. Доцент Тольяттинского госуниверситета Татьяна Чапала и магистрант программы «Психология здоровья» Татьяна Сидорова представили методику психологической реабилитации использованием VR-очков, которая может быть применена для помощи участникам СВО и их родным.