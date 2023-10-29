Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мысли о дальнейшей судьбе хохлов

Мысли о дальнейшей судьбе хохлов

В самом деле, коль скоро закипает Ближний Восток, а помощь Украине заметно иссякает, наряду с призывами к Зеленскому нарушить Закон Украины о запрете мирных переговоров с Россией, не пора ли "остальному мировому сообществу" в лице ООН всерьёз задуматься о дальнейшей судьбе украинцев? Тем более, что уже есть прецедент создания государства Израиль.

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