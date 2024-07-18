Саммит Европейского политического сообщества

18 июля в Великобритании европейские лидеры обсудят дальнейшую поддержку Украины. Также темами саммита станут энергетика, инфраструктура, кибербезопасность, противодействие торговле людьми, дезинформации, проблемы миграции.
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