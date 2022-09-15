Зеленский продемонстрирует иностранным СМИ выкопанные из могил трупы

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике в четверг, 15 сентября, заявил, что завтра, 16 сентября, он повезет в оставленный российскими войсками Изюм представителей иностранных СМИ, что бы показать им эксгумированные трупы, – сообщают украинские СМИ.