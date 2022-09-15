РИА Новый день

140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    Теперь Алла Борисовна может к званию народной артиски СССР, данной Горбачёвым М.С. (вполне заслуженно), добавить зван...«Я солидарна со с...
  • Лидия Санникова
    Когда столько лет убивали мирных жителей Донбасса, эта старуха молчала. Мы знаем, что делает свои мерзости семейка гА...«Я солидарна со с...
  • Лидия Санникова
    Жидофашист клоун напоминает, что укрофашисты с Германией одной крови...Зеленский напомни...

Зеленский продемонстрирует иностранным СМИ выкопанные из могил трупы

Зеленский продемонстрирует иностранным СМИ выкопанные из могил трупы

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике в четверг, 15 сентября, заявил, что завтра, 16 сентября, он повезет в оставленный российскими войсками Изюм представителей иностранных СМИ, что бы показать им эксгумированные трупы, – сообщают украинские СМИ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх