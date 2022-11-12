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Подбираем моему НОВОМУ другу машину!

Подбираем моему НОВОМУ другу машину!

#carwow Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwow Русская версия и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Сегодня Мэт решил помочь легендарному английскому регбисту Джеймсу Хаскеллу выбрать новый электромобиль! Джеймс не так давно приобрёл Land Rover Defender 90, но теперь, когда у него родилась дочка, он понял, что в плане практичности этот внедорожник оставляет желать лучшего, поэтому он решил поменять его на электромобиль! Вопрос в том, какое авто ему подойдёт? Мэт собрал подборку из четырёх моделей, и вместе он с Джеймсом оценит их дизайн, салоны, езду на них, чтобы выбрать лучшую! Итак, в подборке представлены Skoda Enyaq, Nissan Ariya, Kia EV6 и Tesla Model Y; их стоимость в принципе покрывается продажей Defender 90 Джеймса.

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