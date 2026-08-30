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Контрразведка НАТО задержала гражданку Канады с подозрением в работе на КНР

Контрразведка НАТО задержала гражданку Канады с подозрением в работе на КНР

Бывшую стажерка в структурах НАТО, гражданку Канады китайского происхождения Клэр Чжан задержали бельгийские спецслужбы, 30 августа сообщает Defence24.

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