Путин: Мы применим все имеющиеся средства защиты, это не блеф

Путин: Мы применим все имеющиеся средства защиты, это не блеф

В ходе обращения к россиянам президент Путин заявил, что, при наличии угрозы территориальной целостности России и её народу, Москва применит все имеющиеся средства защиты, в том числе и ядерные.

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