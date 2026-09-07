Новую семейную выплату получили почти восемь тысяч смолян

Работающие родители, воспитывающие двух и более детей, могут вернуть часть уплаченного НДФЛ Более 7,7 тысячи смоленских родителей уже получили ежегодную семейную выплату.
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