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Журнал «Профиль»

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В Кремле назвали серьезной эскалацией планы Литвы отменить запрет на размещение ядерного оружия

В Кремле назвали серьезной эскалацией планы Литвы отменить запрет на размещение ядерного оружия

Если на территории Литвы окажется размещено ядерное оружие, то вполне очевидно, что оно будет нацелено не на запад, а на восток, то есть на Россию.

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