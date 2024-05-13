МО: ПВО за ночь уничтожила над Курской областью восемь БПЛА ВСУ

В пресс-службе оборонного ведомства Российской Федерации поделились данными о том, что в ночной период в воздушном пространстве Курской области удалось обнаружить несколько запущенных ВС Украины объектов.
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