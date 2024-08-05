На УАЗе повысили качество окраски автомобилей

Ульяновский автозавод повысил качество окраски автомобилей, сообщает quto.ru. Отмечается, что во время корпоративного отпуска заводские инженеры обновили опускные секции, задача которых — подавать загрунтованные кузова на участок окраски.
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