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На УАЗе повысили качество окраски автомобилей

На УАЗе повысили качество окраски автомобилей

Ульяновский автозавод повысил качество окраски автомобилей, сообщает quto.ru. Отмечается, что во время корпоративного отпуска заводские инженеры обновили опускные секции, задача которых — подавать загрунтованные кузова на участок окраски.

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