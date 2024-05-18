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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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После поражения в Кубке Италии «Аталанта» Миранчука идет фаворитом в гостевом матче против «Лечче»

«Лечче» примет «Аталанту» в 37-м туре Серии А. «Аталанта» котируется явным фаворитом встречи за 1.85.

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