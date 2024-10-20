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Рефлексия колонизаторов

Рефлексия колонизаторов

То, что уровень жизни и размер накопленного богатства стран определяется не столько географией и ресурсами недр, сколько особенностями взаимодействия населяющих их людей, устойчивыми на протяжении многих поколений (как мы бы ни называли эти паттерны — институтами или культурой), подмечено экономистами давно.

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