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Зак Коллинз рассек лоб Расселлу Уэстбруку и был удален с площадки

Зак Коллинз рассек лоб Расселлу Уэстбруку и был удален с площадки

Центровой «Сан-Антонио» Зак Коллинз был удален с площадки за неспортивный фол 2-й степени на разыгрывающем «Лейкерс» Расселле Уэстбруке за две минуты до конца третьей четверти матча между командами.

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