Мясо курицы и индейки в августе подорожало более чем на 15%: что происходит

Рост цен на мясо птицы в России ускорился из-за растущих издержек производителей. Курица в августе подорожала год к году на 15,8%, опередив другие мясные позиции, индейка прибавила в цене 15,1%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Скоринговая модел...
- АЛ Эстония планирует...
- АЛ Эстония планирует...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым