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Мясо курицы и индейки в августе подорожало более чем на 15%: что происходит

Мясо курицы и индейки в августе подорожало более чем на 15%: что происходит

Рост цен на мясо птицы в России ускорился из-за растущих издержек производителей. Курица в августе подорожала год к году на 15,8%, опередив другие мясные позиции, индейка прибавила в цене 15,1%.

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