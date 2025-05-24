БлокнотРУ Президент России убежден, что правильнее самому добиваться своих целей. Президент России Владимир Путин трепетно относится к юным россиянам всегда старается быть предельно честным, когда общается с ними.
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