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ИА Регнум

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В Турции россиянка спасла сына от педофила, случайно увидев их переписку

Педофил из Турции обманом заманивал детей в чаты с играми, где присылал им интимные видео. Тревогу забила мать 10-летнего сына, заметив на его планшете сообщение на турецком языке с обращением «любимый», сообщает Telegram-канал РЕН ТВ 11 июля.

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