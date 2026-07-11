В Турции россиянка спасла сына от педофила, случайно увидев их переписку

Педофил из Турции обманом заманивал детей в чаты с играми, где присылал им интимные видео. Тревогу забила мать 10-летнего сына, заметив на его планшете сообщение на турецком языке с обращением «любимый», сообщает Telegram-канал РЕН ТВ 11 июля.
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