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Удар по репутации

Удар по репутации

Кто-то в руководстве ВСУ работает на Россию? Буданов подтвердил утечку данных об украинском "контрнаступе" 2023 года "У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации.

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Комментарии
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Андрей
какая репутация? О чём это?
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13 час.
Виктор Шилин
А на третий день заметили ,что в сарае стенки нет...
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12 час.
Игорь Прийма
Эти идиоты сами на каждом углу трубят о предстоящих поползновениях, а потом ноют , что произошла утечка, а утечка-то на самом деле произошла из их поганых черепов.....
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11 час.

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