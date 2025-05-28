Храпунова рассказала, как мошенники шантажируют владельцев телеграм-каналов

Эксперт посоветовала настроить защиту своего ресурса от ботов Мошенники размещают ссылки на телеграм-каналы жертв с предложением подписаться на них, а затем шантажируют владельцев этих каналов, заявила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии