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Петербургский дневник

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Храпунова рассказала, как мошенники шантажируют владельцев телеграм-каналов

Храпунова рассказала, как мошенники шантажируют владельцев телеграм-каналов

Эксперт посоветовала настроить защиту своего ресурса от ботов Мошенники размещают ссылки на телеграм-каналы жертв с предложением подписаться на них, а затем шантажируют владельцев этих каналов, заявила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт.

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