Храпунова рассказала, как мошенники шантажируют владельцев телеграм-каналов

Эксперт посоветовала настроить защиту своего ресурса от ботов Мошенники размещают ссылки на телеграм-каналы жертв с предложением подписаться на них, а затем шантажируют владельцев этих каналов, заявила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт.