В центре Дубая прогремели взрывы

В центре Дубая раздались взрывы. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает агентство Reuters. «По словам очевидцев, в четверг в центре Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах были слышны взрывы», — говорится в сообщении.
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