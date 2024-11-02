Женщина украла у подруги имя ребенка и получила по заслугам, когда узнала его значение

Согласитесь, каким бы хорошим ни был друг, бывают моменты, когда его поведение вас раздражает? Автор этой истории развеселила интернет, рассказав, как сильно ее подруга просила деушку поделиться своей идеей имени для девочки.
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