Крис Пол: «То, что я редко бросаю, не означает, что я не умею бросать»

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол после первого матча серии с «Новым Орлеаном» (110:99, 1-0) рассказал, как ему удалось стать главным героем в четвертой четверти.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
Свежие комментарии