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Крис Пол: «То, что я редко бросаю, не означает, что я не умею бросать»

Крис Пол: «То, что я редко бросаю, не означает, что я не умею бросать»

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол после первого матча серии с «Новым Орлеаном» (110:99, 1-0) рассказал, как ему удалось стать главным героем в четвертой четверти.

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