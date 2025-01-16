"Ростех": в России создали комплекс "Сфера" для защиты жилых кварталов от дронов

Челябинский радиозавод "Полет" (холдинг АИС госкорпорации "Ростех") разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотных летательных аппаратов, которая успешно прошла испытания на массовых городских мероприятиях и в зоне проведения спецоперации.
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