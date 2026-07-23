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Рекламная выручка платформы «Яндекс» UrbanAds выросла на 21% за год

Рекламная выручка платформы «Яндекс» UrbanAds выросла на 21% за год

Платформа городских сервисов «Яндекс» UrbanAds подвела итоги первого года работы. За 12 месяцев рекламная выручка выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом до запуска бренда, а количество рекламных кампаний увеличилось на 33%.

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