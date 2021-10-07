Смартфон Realme 8i с чипом Helio G96 через неделю дебютирует в Европе

Китайская компания Realme обнародовала тизер, сообщающий о том, что смартфон среднего уровня Realme 8i выйдет на европейском рынке уже через неделю — 14 октября.
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