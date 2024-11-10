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ВМС БРИКС: нужен ли России военно-морской флот океанского класса?

ВМС БРИКС: нужен ли России военно-морской флот океанского класса?

Несколько дней назад ВМС НОАК провели в акватории Южно-Китайского моря военно-морские учения с привлечением сразу двух своих авианосцев, «Ляонин» и «Шаньдун», явив своим соседям по Азиатско-Тихоокеанскому региону, а также непокорному Тайваню самую мощную не англосаксонскую авианесущую группировку.

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