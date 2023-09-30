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КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Барыса», «Трактор» против «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Сочи»

КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Барыса», «Трактор» против «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Сочи»

«Трактор» сыграет со «Спартаком», «Торпедо» – с «Сочи».  Фонбет Чемпионат КХЛ Барыс – Сибирь Дата проведения 30 сентября, 14.

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