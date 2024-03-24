Спецслужбы нашли террористов еще в Москве или Подмосковье

да им пох, никаких мук совести не будет. Будут жрать на наши деньги, спать и срать. А вот повесить их - в самый раз.

N

Nata

Казнить и трупы в свиные шкуры завернуть - вот этого они будут бояться. Не те, которых казнят, а те кто еще только собирается убивать. насиловать, взрывать.