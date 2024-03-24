Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Спецслужбы нашли террористов еще в Москве или Подмосковье

Спецслужбы нашли террористов еще в Москве или Подмосковье

Важно для понимания: Спецслужбы нашли террористов еще в Москве или Подмосковье, и вели авто, чтобы понять, куда они движутся, будут ли с кем-либо пересекаться, встречаться.

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Комментарии
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Андрей
да им пох, никаких мук совести не будет. Будут жрать на наши деньги, спать и срать. А вот повесить их - в самый раз.
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14 час.
N
Nata
Казнить и трупы в свиные шкуры завернуть - вот этого они будут бояться. Не те, которых казнят, а те кто еще только собирается убивать. насиловать, взрывать.
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13 час.
ИП
Игорь Петров
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9 час.

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