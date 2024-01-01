Суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой

Савеловский суд Москвы отказался заблокировать YouTube-канал известной российской телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой и взыскать с нее десять миллионов рублей по иску предпринимателя и общественного деятеля Александра Морозова.
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