Ожидание дебатов Трамп-Харрис и прогноз снижения потребления нефти от ОПЕК+. Обзор финансового рынка от 10 сентября

Трейдеры ждут дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) второй месяц подряд снижает прогноз по росту спроса на нефть в мире, а внимание нефтетрейдеров приковано к маршруту урагана «Франсин» в Мексиканском заливе Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии вторника.
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