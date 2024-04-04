В России обвинили США в «словесной эквилибристике» об ударе Израиля по Дамаску

Дипломат Полянский: США и Британия в ООН не осудили удар Израиля по Дамаску Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале заявил, что США и Великобритания не осудили удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске.