Оливия Уайлд раскритиковала Тейлор Свифт за выбор мужчин

Оливия Уайлд раскритиковала Тейлор Свифт за выбор мужчинНовый звездный скандал. На этот раз участницы – певица Тейлор Свифт и актриса Оливией Уайлд, которая накануне сделала репост со следующим содержанием: «Лучше бы Тейлор Свифт встречалась с ученым, изучающим изменения климата».
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