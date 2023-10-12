Оливия Уайлд раскритиковала Тейлор Свифт за выбор мужчин

Оливия Уайлд раскритиковала Тейлор Свифт за выбор мужчинНовый звездный скандал. На этот раз участницы – певица Тейлор Свифт и актриса Оливией Уайлд, которая накануне сделала репост со следующим содержанием: «Лучше бы Тейлор Свифт встречалась с ученым, изучающим изменения климата».