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СМИ узнали, кто пригласил «испуганного патриота» Урганта в МГИМО

СМИ узнали, кто пригласил «испуганного патриота» Урганта в МГИМО

11 октября внезапно снова объявился израильтянин Ваня Ургант. И не в каком-либо клубешнике, на каком-нибудь этнически однородном шоубизовском междусобойчике, а в Московском государственном институте международных отношений, являющемся подведомственным образовательным учреждением Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
терапия здесь не поможет ,только хирургическое вмешательство .1937.СМЕРШ.Если кому-то ещё не доехало ,ИДЕТ ВОЙНА .Либо мы либо они ,третьего не дано .
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