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Политолог Тохман: Польша ждет приказа от США о вступлении в военный конфликт

Политолог Тохман: Польша ждет приказа от США о вступлении в военный конфликт

Польский политолог Яцек Тохман оценил последний визит главы нацобороны страны Мариуша Блащака в США. По его словам, главной целью поездки было подтвердить поддержку политики Америки по укреплению восточного фланга Североатлантического альянса.

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